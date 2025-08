FC Porto homenageia "lendário capitão" Jorge Costa

Jorge Costa representou os ‘dragões’ em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taça de Portugal e cinco Supertaças.



Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.



“O FC Porto manifesta a sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do clube. Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista. Marcou gerações de adeptos e tornou-se um símbolo maior do Portismo”, referem os ‘dragões’, no seu site.O antigo jogador do FC Porto, e atual diretor para o futebol profissional, faleceu hoje aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.“Neste momento de imensa dor, o FC Porto endereça as mais sentidas condolências à família de Jorge Costa, aos seus amigos e a todos os que com ele partilharam momentos inesquecíveis”, refere o clube, que usou uma foto do seu antigo jogador equipado e com a braçadeira de capitão.O emblema 'azul e branco' refere o “momento de dor para toda a família e para a família portista” e pede “recato e respeito” neste momento de despedida, revelando que oportunamente dará mais informações.O FC Porto refere refere que “o legado de Jorge Costa permanecerá sempre vivo na memória de todos os Portistas” e promete: “Nunca serás esquecido, Capitão”.Segundo comunicado do Hospital de São João, Jorge Costa "foi transportado pela VMER de Gaia em manobras de reanimação cardiopulmonar ao Hospital de São João, tendo-se verificado o óbito na Sala de Emergência às 14h17".