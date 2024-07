Otávio e David Carmo fazem gestão de esforço no FC Porto

Ao terceiro dia de estágio em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, o clube da I Liga fez mais dois treinos, dos quaisO FC Porto regressa aos trabalhos esta quinta-feira, no Complexo Desportivo do SK Unterschützen, na véspera de novo embate de preparação, com o Áustria de Viena, às 18h00 de Lisboa, na Generali-Arena, na capital austríaca.Os azuis e brancos fecham o estágio com um duelo frente ao campeão austríaco Sturm Graz, em 23 de julho, cinco dias antes de defrontarem o vice-campeão saudita Al Nassr, orientado pelo português Luís Castro e com os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio no plantel, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, no Estádio do Dragão.O conjunto treinado por Vítor Bruno estreia-se oficialmente na temporada 2024/25 em 3 de agosto, em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, que os azuis e brancos bateram na final da última edição da Taça de Portugal.