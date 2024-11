Pepe e Bruno Alves pedem apoio à equipa do FC Porto

Pepe, que deixou o FC Porto no final da temporada e deu por terminada a carreira profissional após a disputa do Euro2024 ao serviço de Portugal, pediu aos adeptos portistas paciência para com os atuais responsáveis do clube azul e branco, incluindo o treinador Vítor Bruno.”, apelou.Pela sua experiência ao serviço dos "dragões", o antigo defesa central mostrou-se compreensivo relativamente ao “momento difícil” que estes atravessam.”, reconheceu.À margem da inauguração da Arena Portugal, por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o também antigo defensor Bruno Alves apresentou um discurso semelhante, lembrando que o FC Porto não apenas mudou de treinador, como também de presidente e de direção.”, aconselhou o internacional por Portugal.