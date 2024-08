Recém-chegado reforço Samu Omorodion agradece confiança depositada pelo FC Porto

"Sinto uma enorme satisfação por estar aqui. Estou muito feliz por assinar pelo maior clube de Portugal e quero agradecer ao presidente e a todos os que trabalham com ele pela confiança que depositaram em mim desde o primeiro momento. Também agradeço aos portistas pela receção e pelas mensagens de apoio", expressou o avançado, de 20 anos, em declarações aos meios oficiais 'azuis e brancos'.



Oficializado na sexta-feira como reforço do FC Porto, que investiu 15 milhões de euros (ME) por metade do passe junto do Atlético de Madrid, cuja equipa principal nunca representou, Samu Omorodion esteve no dia seguinte no Estádio do Dragão, no Porto, onde assistiu à vitória sobre o Rio Ave (2-0), na terceira jornada do campeonato, que manteve a invencibilidade 'azul e branca' na prova.



"Desde o primeiro momento, os meus agentes disseram-me que o FC Porto tinha muito interesse e eu também gostei muito, porque vir para o maior clube de Portugal é um orgulho. A confiança que me transmitiram foi a chave para que tudo se concretizasse e eu vestisse esta camisola", salientou.



O avançado espanhol, de ascendência nigeriana, treinou hoje pela primeira vez sob orientação de Vítor Bruno, tal como o ponta de lança Deniz Gül, recém-contratado aos suecos do Hammarby, numa sessão decorrida no Olival, que deu início à preparação da visita ao campeão nacional Sporting, da quarta ronda da I Liga.



"Espero mostrar o meu nível, vou dar tudo e é um orgulho ter a camisola 'nove' que muitos avançados icónicos deste clube usaram. Tenho a certeza de que tudo vai correr bem. Temos uma equipa muito boa e um grupo muito forte, que vai lutar pelo título e criar grandes memórias", afiançou.



Campeão olímpico por Espanha há duas semanas em Paris2024, Samu Omorodion representou a primeira contratação do FC Porto na presidência de André Villas-Boas, que enalteceu a chegada de "um dos grandes jovens talentos do futebol mundial" e congratulou a postura do Atlético de Madrid nas negociações.



"Acima de tudo, [houve] um grande sentido de cooperação entre os dois clubes e sigilo entre todas as pessoas que sabiam que a operação estava a acontecer. Só apenas dentro desse espírito de grande respeito profissional é que o negócio foi possível, porque, perante os moldes e as condições em que foi feito, teríamos ainda mais clubes interessados no jogador e o FC Porto teria ficado fora do negócio", enquadrou.



O dianteiro tinha chegado aos 'colchoneros' no verão passado, oriundo do Granada, por seis ME, mas foi prontamente emprestado ao Alavés e contribuiu com oito golos e uma assistência em 35 jogos para a permanência do clube basco na Liga espanhola.



"Sabemos que tem um potencial enorme para jogar com a camisola nove e ajudar-nos na frente de ataque a finalizar jogadas e a ganhar. É um jogador completo, que também tem capacidade defensiva e que vai ajudar-nos na pressão. Tem muito talento e acreditamos que este é o melhor sítio para crescer e desenvolver-se", analisou o diretor desportivo do FC Porto, o espanhol Andoni Zubizarreta.



Samu Omorodion e Deniz Gül reforçaram o setor atacante 'azul e branco', que está na iminência de perder o espanhol Toni Martínez, cobiçado pelo Alavés e já tinha ficado sem o iraniano Mehdi Taremi, contratado pelo campeão italiano Inter Milão a custo zero, e o brasileiro Evanilson, adquirido pelos ingleses do Bournemouth por 37 ME fixos, mais 10 ME em variáveis.



"Os avançados já não são só altos, grandes e rápidos. São bons tecnicamente, sabem finalizar e criar. O Samu representa esses números nove que fazem muito mais coisas do que simplesmente rematar. Ele vai crescer sob grande exigência e com um público que empurra muito, mas também exige. Está preparado para corresponder", finalizou Andoni Zubizarreta.