Samu é a contratação mais cara de sempre em Portugal

Em comunicado submetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os ‘dragões’ informaram ter exercido antecipadamente junto do Atlético de Madrid a segunda cláusula de opção de compra prevista no contrato, ao comprarem em definitivo 15% do passe do avançado por cinco ME, além de outros 20% que estavam na posse do emblema espanhol, por sete ME.



O investimento total do FC Porto em Samu ascendeu, assim, aos 32 ME, uma vez que o FC Porto tinha desembolsado 15 ME por metade do passe do ponta de lança no verão passado, sendo que, em maio, exerceu uma primeira parcela de cinco ME por mais 15%.



Contratado ao Atlético de Madrid e com vínculo extensível por mais quatro temporadas, até junho de 2029, Samu tornou-se a contratação mais cara da história do futebol português, ao ultrapassar o médio turco Orkun Kökçü, adquirido há dois anos pelo Benfica aos neerlandeses do Feyenoord por 25 ME fixos, mais cinco ME em variáveis.



Samu, de 21 anos, foi o melhor marcador do FC Porto em 2024/25, com 27 golos em 45 jogos, numa época pautada pela sua estreia na seleção principal da campeã europeia Espanha, que foi derrotada por Portugal na final da Liga das Nações (5-3 no desempate por grandes penalidades, após empate 2-2 nos 120 minutos), em junho, em Munique, na Alemanha.



Campeão olímpico pela ‘roja’ no ano passado, o avançado não conquistou troféus com o terceiro classificado da última edição da I Liga, ao qual chegou depois de passagens por Granada (2022 a 23) e Alavés (2023/24), sem nunca ter representado o Atlético de Madrid.