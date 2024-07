Vasco Sousa garante que FC Porto tem "vício de vencer"

O jovem, de 21 anos, que está à procura de conquistar um lugar no plantel principal, defendeu, em declarações aos jornalistas, que o grupo está unido e com “muita vontade de conquistar títulos”.



“O grupo está a trabalhar unido com o mesmo objetivo, que é dar títulos a este clube. As sensações têm sido boas, por isso estamos muito confiantes”, salientou o jogador que se revelou “orgulhoso” por poder estar “neste grupo a aprender”, antes de deixar uma garantia a nível individual: “Vou dar o melhor de mim para vencer e ganhar títulos".



Vasco Sousa falou do treinador Vítor Bruno e do método de trabalho do novo líder dos portistas, que substituiu Sérgio Conceição no cargo.



“É um 'mister' muito competente, com a mística de FC Porto. É um orgulho estar aqui com ele, aprender com ele. E o grupo está muito contente por tê-lo na equipa a comandar”, garantiu.



Uma das principais apostas do novo treinador do FC Porto é o “ouro da casa”, como quer chamar aos jovens que chegam da formação, sendo que Vasco Sousa está enquadrado nesse leque e promete retribuir a confiança do técnico.



“É um orgulho ouvir isso do treinador. É sempre um orgulho aprender com este grupo. Tem muita qualidade o ouro da casa como vocês vão esperar para ver. É um privilégio estar aqui”, disse ainda.



O médio está a cumprir o último ano de contrato, ainda assim não fala com ansiedade em renovação.



“Penso no dia a dia. Estou feliz. Penso hoje no treino da tarde. A renovação é uma coisa natural, é uma coisa que, se o meu trabalho for bem feito, vai acontecer naturalmente. Por isso, não penso nisso. Penso só em trabalhar normalmente e em ajudar o grupo. E estar feliz”, confessou.



Além de Zaidu e Marcano, ambos a recuperar de lesão, e dos internacionais que competiram ao serviço das respetivas seleções, também Martim Fernandes esteve ausente no período de treino aberto à comunicação social. O FC Porto remete explicações para o boletim de treino a ser revelado após a sessão vespertina.