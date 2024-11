Villas-Boas assume vontade de criar equipas femininas de andebol e hóquei

Villas-Boas referiu que o futebol será sempre a modalidade principal do clube, assumindo o desejo de "criação de parcerias e academias relacionadas, principalmente, com o futebol", mas também com outras modalidades.



"O povo angolano continua a crescer do ponto de vista desportivo em várias modalidades, com novos talentos, nomeadamente no basquetebol, no andebol feminino, que é uma modalidade que o FC Porto não tem na sua vertente feminina, mas que gostaria de implementar e também no hóquei em patins", disse.



Villas Boas assegurou que o governo angolano vai dar total apoio para a materialização dos protocolos desportivos nos territórios angolano e português, depois de se ter encontrado com o ministro da Juventude e Desportos do país, Rui Falcão.



O líder portista admitiu que o clube pode participar nas festividades dos 50 anos da independência, a celebrar em novembro do próximo ano.



"Falámos também sobre as festividades que estão relacionadas com os 50 anos de independência de Angola, e esperamos que o FC Porto possa também marcar presença nessas festividades seja em que modalidade for, mas que também siga este propósito de estar próximo do povo angolano" referiu.



O secretário de Estado do Desporto de Angola, Paulo Madeira, referiu que o governo do colocou um desafio ao FC Porto, no sentido de aproveitar o facto de o clube ter "um dos mais competentes departamentos médicos de Portugal".



Paulo Madeira manifestou o interesse do governo na colaboração portista com o Centro Nacional de Medicina Desportiva (CENAMED), de forma a que haja um aumento de quadros competentes a nível da medicina do desporto, que permita a implementação "como medida obrigatória a necessária realização dos chamados exames de aptidão física para todos desportistas".