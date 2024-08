Villas-Boas deseja “muito sucesso” a Conceição, mas não nos clubes rivais

Questionado à margem da inauguração da Casa do FC do Porto de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, sobre a possibilidade de Sérgio Conceição assinar com o Benfica, Villas-Boas escusou-se a alimentar especulações.



“Tenho muito respeito pelo trajeto do Sérgio Conceição no FC Porto, que é, e sempre será, a sua casa. É um treinador de um grande profissionalismo. Se decidir outros caminhos, todos desejamos o seu sucesso, menos, evidentemente, nos clubes rivais, o que é natural, porque o FC Porto ambiciona os seus próprios títulos. Houve uma separação entre o FC Porto e Sérgio Conceição, mas seguramente que, não sendo nos nossos rivais, todos os portistas lhe desejam muito sucesso”, frisou.



Antes de inaugurar a Casa do FC Porto, André Villas-Boas, acompanhado pelo vice-presidente Francisco Araújo e pelos ex-futebolistas João Pinto, António Frasco, Bandeirinha, Helton e Rolando, foi recebido na Câmara Municipal.



No átrio do edifício municipal está patente uma exposição sobre a histórico do clube.