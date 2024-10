Villas-Boas surpreendido com auditoria ao FC Porto

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, disse esta terça-feira que a auditoria forense à gestão do clube tem trazido resultados “algo surpreendentes” e que a investigação irá continuar para além dos últimos dois anos.

“Nós temos concluídos dois anos de auditoria forense e queremos andar para trás mais dois anos nessa investigação”, assegurou André Villas-Boas, que falava à margem da Conferência de Ministros do Desporto do Conselho da Europa, no Porto.



O presidente dos "dragões" assegurou que “a investigação irá continuar”, pois é “um compromisso para com os sócios” que o elegeram em abril, e que os primeiros resultados e conclusões “serão revelados brevemente, em finais de outubro ou no início de novembro”.



“Iremos continuar a investigar todas as más praticas ou situações das quais desconfiamos nos últimos anos (relativos à presidência de Pinto da Costa). Dois anos estão analisados e já tirámos algumas conclusões”, adiantou.