Vítor Bruno salientou importância de começar a época com uma vitória na Supertaça

Vítor Bruno garantiu que o jogo deste sábado, frente ao Sporting, é para vencer e que a equipa está preparada para alcançar isso mesmo.



"Ganhar é sempre importante, seja com que adversário for ou em que contexto for. Está uma Supertaça em causa. Este clube está habituado a ganhar, mas devemos separar os caminhos. Esta será uma época demasiado longa, e aquilo que acontecer no sábado não terá qualquer reflexo no desenrolar na época", começou por dizer o técnico em conferência de imprensa de antevisão do encontro com os 'leões'.



O técnico dos 'dragões' garantiu que a equipa está bem e com confiança, apesar de realçar que é necessário "alerta máximo" para adversário que vão encontrar, num jogo que espera "altamente competitivo".



Questionado sobre a hipótese de colocar os jogadores internacionais em jogo, Vítor Bruno salientou que "alguns chegaram preparados, outros nem tanto".



"As decisões já foram tomadas, uns vão a jogo, outros ficarão de fora, outros poderão entrar. É ir apalpando terreno, experimentar sensações do que o jogo estará a pedir. Podem alguns começar de início, outros ficarem no banco, outros devem ficar na bancada. É o mundo atual do futebol", explicou.



Vítor Bruno falou ainda sobre o regresso de Francisco Conceição, após toda a polémica envolvendo a saída de Sérgio Conceição e a sua promoção a treinador principal, com o técnico a desvalorizar a situação, acrescentando que o tema foi "empolado".



"O reencontro com o Francisco foi o mesmo do Diogo, do Wendell, do Evanilson, do Eustáquio e do Pepê. Percebo o alcance da pergunta e é legítima. Tornou-se um tema delicado, não devendo sê-lo. Mas o Francisco é tratado da mesma forma que qualquer outro atleta. Tem tido um comportamento exemplar, sempre numa lógica de reciprocidade. É um ativo do clube, com muita qualidade, e vai continuar a traçar o seu caminho", garantiu.



Sobre as palavras de Rúben Amorim, na quais salientou que já se notava dedo de Vítor Bruno nesta equipa, o treinador do FC Porto não se quis iludir.



"Foi o lado mais generoso do Rúben para me dar um comprimido para me adormecer com o que ele disse. Mas há 'nuances' que poderão ser diferentes, como no caso deles. Saberá o que vai encontrar, não há grandes segredos hoje em dia. Em termos coletivos, o atacar e o defender, terá feito o trabalho bem feito. Aí, não acho que haja alguém com supremacia em relação ao outro. Mas estou confiante que os jogadores darão resposta", frisou.



Vítor Bruno falou ainda do mercado e garantiu que, na situação atual, não fazia questão de contratar mais nenhum jogador.



"Não perder ninguém é uma mais-valia. Enquanto a atitude diária for aquela que eu acho mais correta e estiver espelhada no campo, eu acho que é melhor manter o que temos. Apesar de termos confiança na administração e de termos alvos muito bem identificados, sempre segundo uma seleção e um escrutínio demasiado detalhado, até pelas dificuldades financeiras. Se mantivermos toda a gente, por mim perfeito, não faço questão de ir buscar ninguém", concluiu.



FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, e Sporting, campeão nacional, disputam a Supertaça Cândido de Oliveira no sábado, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Aveiro, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.