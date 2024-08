Wendel Silva emprestado pelo FC Porto ao Santos

Em comunicado, o clube de São Paulo confirmou a chegada do avançado por uma temporada, até ao verão de 2025, mas sem adiantar os valores envolvidos no negócio, que, de acordo com a imprensa, implicará uma taxa de cedência de 500 mil euros e uma cláusula de compra definitiva avaliada em três milhões de euros (ME).



Wendel Silva, de 24 anos, foi o segundo melhor marcador da edição 2023/24 da II Liga, com 18 golos, cinco abaixo do compatriota Nenê, do AVS, recém-promovido ao escalão principal, sendo que renovou contrato com o FC Porto por mais uma época, até junho de 2027, antes de regressar ao Brasil, onde despontou nas camadas jovens do Flamengo.



Sem espaço na equipa principal azul e branca, que representou por duas vezes como suplente utilizado nas últimas duas épocas, o ponta de lança tinha chegado aos "dragões" oriundo do Leixões, da II Liga, que representou entre 2020 e 2022, por entre um empréstimo ao Sporting da Covilhã (2021).