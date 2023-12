Adeptos do Sevilha impedidos de apoiar a sua equipa em Lens

De acordo com a nota, será impedida a presença de qualquer pessoas que se declare apoiante do clube espanhol entre as zona de Lens e Arras, numa decisão baseada no "mau comportamento" e no "confrontos provocados" pelo adeptos do emblema andaluz no passado recente.



"Este encontro é identificado como de alto risco pela Divisão Nacional de Luta contra o Hooliganismo e, desde o início de 2023, as deslocações dos adeptos dos clubes de futebol têm sido frequentemente fonte de perturbações da ordem pública", defendeu a câmara de Pas-de-Calais.



Entretanto, o Sevilha anunciou que vai utilizar todas as "capacidades legais e diplomáticas" para anular a decisão, evocando que "esta é uma verdadeira atrocidade que limita os direitos dos europeus".



Em conferência de imprensa, o treinador do Lens lamentou a medida, sobretudo por ter sido anunciada "muito tarde", e lembrou que o país está a 10 meses de receber os Jogos Olímpicos Paris2024.



"Como vamos fazer para os Jogos Olímpicos de Paris, se não podemos receber 300 sevilhanos no nosso solo", questionou Franck Haise.



Lens e Sevilha já estão eliminados da 'Champions', mas vão discutir na terça-feira o terceiro lugar do Grupo B, que garante acesso ao 'play-off' da Liga Europa. À entrada para a sexta e última jornada, os franceses somam cinco pontos contra apenas dois dos espanhóis.