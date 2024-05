Al Hilal, de Jesus, continua sem derrotas na Liga saudita

A entrega da taça de campeão chegou a estar anunciada, mas não se realizou, nesta penúltima jornada da Liga saudita, pelo que a equipa de Jesus terá de fazer essa festa na segunda-feira em Meca, no campo do Al Wehda.



A 33.ª jornada deixou o Al Hilal com 93 pontos, ainda mais primeiro, depois do empate do Al Nassr, por 2-2, na visita ao terreno do Al Riyadh.



Ruben Neves foi titular pelo Al Hilal, que marcou por Salem Al Dawsari (17), Michael (44, a passe do português) e Malcom (60). Cordea, aos 64, fez o 'golo de honra' do Al Tai.



A formação de Luís Castro está na vice-liderança com 79 pontos, depois do esforçado empate, só conseguido aos 90+7 minutos, após cerca de meia hora em inferioridade numérica, por expulsão de Aymeric Laporte, aos 63.



Com Cristiano Ronaldo em 'branco', de novo, o destaque no Al Nassr foi para outro internacional português, Otávio, que já tinha marcado na jornada anterior e hoje voltou a fazê-lo, inaugurando o marcador aos 15 minutos.



Gray (26) e Mohammed Al Aqel (45+1) viraram o marcador, mas o Al Nassr ainda conseguiu forças para resgatar o empate, nos descontos, através de Meshari Al Nemer.



O Al Shabab, de Vítor Pereira, registou a terceira derrota consecutiva, 1-0 no campo do Al Ettifaq, prosseguindo a meio da tabela, na nona posição, com 41 pontos.



Um pouco mais abaixo, mas também com a permanência garantida, está o Al Khaleej, que perdeu por 2-1 em Abha. A equipa orientada por Pedro Emanuel tem 37 pontos e ocupa o 11.º lugar da tabela.