Al-Hilal, de Jorge Jesus, garante triunfo no Grupo D da Champions asiática

Os sauditas do Al Hilal, treinados pelo português Jorge Jesus, venceram hoje em casa dos uzbeques do Navbahor Namangan por 2-0, em jogo da quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões Asiáticos de futebol.

Numa partida em que estava em jogo o triunfo no grupo, o conjunto de Jorge Jesus, que hoje não contou com Rúben Neves, 'retificou' o empate 1-1 registado na receção à equipa uzbeque e, com golos de Malcom (68 minutos) e de Al Dawsari (85), assegurou a vitória.



Com o triunfo no grupo, o Al Hilal assegurou a presença na fase seguinte da prova, na qual se junta aos também sauditas do Al Nassr, orientados por Luís Castro e que contam também com Cristiano Ronaldo e Otávio, que confirmaram na segunda-feira a vitória no Grupo E, ao empatarem 0-0 na receção aos iranianos do Persepolis.