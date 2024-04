Al-Hilal, de Jorge Jesus, vence Al-Ittihad e está na final da Taça do Rei saudita

A equipa de Jorge Jesus abriu o marcador aos 25 minutos, pelo brasileiro Michael, depois de ultrapassar dois defesas e o guarda-redes do Al-Ittihad, para encostar para o fundo das redes, vantagem que conservou até ao intervalo.



No entanto, o Al-Hilal teve um contratempo, a expulsão do médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic, ao minuto 42, por uma entrada muita dura sobre um adversário.



Em superioridade numérica, a equipa treinada pelo argentino Marcelo Gallardo empatou aos 67 minutos, pelo avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, mas o Al-Hilal, mesmo assim, conseguiu chegar à vitória aos 82, através de um golo do lateral direito Saud Abdulhamid.



O internacional português Rúben Neves jogou os 90 minutos na equipa de Jorge Jesus, e viu um cartão amarelo aos 90+3 por puxar um adversário, enquanto o seu compatriota Jota iniciou o jogo no ‘banco’ do Al-Ittihad, mas foi lançado em campo aos 61 minutos, tendo obrigado o guarda-redes marroquino Bono a uma grande defesa aos 80.



O Al-Hilal, atual líder isolado da Liga saudita e favorito à conquista do título, garantiu assim uma vaga na final da Taça do Rei e aguarda agora para saber se vai defrontar o Al-Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, ou o Al-Khaleej, treinado por outro português, Pedro Emanuel, que se defrontam na quarta-feira, na outra meia-final.