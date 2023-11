Al Nassr empata e carimba lugar nos oitavos da Liga dos Campeões Asiáticos

Com os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio entre os titulares do Al Nassr, o início da partida da quinta ronda do Grupo E ficou marcado por um penálti assinalado sobre o 'astro' português, que alertou o árbitro chinês Ma Ning que não tinha sofrido falta, sendo o lance revertido.



Aos 14 minutos, a formação de Riade ficou reduzida a 10 elementos, após expulsão de Ali Lajami por causa de uma entrada perigosa sobre um adversário, e o Persepolis assumiu o comando do jogo, procurando chegar ao golo, que acabou por surgir já no segundo tempo, aos 56, por intermédio de Zahedi, mas o mesmo foi anulado depois de o videoárbitro detetar um fora de jogo.



Pouco depois, Ronaldo teve uma grande oportunidade para inaugurar o marcador para os anfitriões, mas o remate saiu ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza, isto, depois de uma grande jogada coletiva que incluiu uma simulação preciosa do internacional português Otávio, que abriu espaço na área para o número '7' (substituído aos 78 minutos) dos sauditas atirar forte à baliza.



Até ao final, o Persepolis criou alguns lances de perigo, mas que foram sendo resolvidos pela defesa do Al Nassr, equipa que, ao empatar, soma agora 13 pontos (em 15 possíveis) e está na liderança do agrupamento, assegurando já um lugar na próxima fase da prova, quando falta apenas uma jornada por disputar, enquanto o oponente de hoje é segundo, com oito pontos.



No jogo entre o Sepahan (Irão), do técnico luso José Morais, e o Al Quwa Al Jawiya (Iraque), a formação iraniana venceu por 1-0, com o golo madrugador a surgir logo aos quatro minutos, através de Farshad Ahmadzadeh.



Em cima do intervalo, aos 43, o Sepahan viu Hosseinnejad ser expulso e, durante grande parte do segundo tempo, sofreu para segurar a magra vantagem no marcador, mas acabou por conseguir arrecadar os três pontos, mesmo com nova expulsão, de Mohammadi, em cima do minuto 90.



Com o triunfo, o Sepahan segue no segundo lugar do Grupo C, com 10 pontos, menos dois do que o líder Al Ittihad, que contou com o internacional sub-21 português Jota no 'onze' (saiu aos 87) e que é agora treinado pelo argentino Marcelo Gallardo, após a saída de Nuno Espírito Santo.



Os dois primeiros classificados vão defrontar-se na sexta e última ronda, com a classificação direta para os 'oitavos' no horizonte de ambos.



Já o Al Quwa Al Jawiya, com sete pontos, e os uzbeques do OKMK, ainda sem pontuar, ocupam os terceiro e quarto postos, respetivamente.