Al Nassr vence nos descontos e adia conquista do campeonato saudita do Al Hilal

No Al Akhdoud Club Stadium, em Najran, os golos do croata Brozovic, à passagem do minuto sete, e de Cristiano Ronaldo, aos 15, o 33.º na prova, deixaram o desafio muito próximo de ficar resolvido.



Contudo, no segundo tempo, os anfitriões chegaram à igualdade num espaço de 10 minutos, face aos remates certeiros de Al Habib (60) e do nigeriano Godwin (70), ex-jogador do Casa Pia.



Nos instantes finais, uma bola cabeceada por Ronaldo à trave foi mal aliviada pela defesa e sobrou para Brozovic 'bisar', aos 90+1.



Para o Al Hilal se sagrar campeão no dia de hoje, o Al Nassr não podia vencer, pelo que só poderá festejar o 19.º campeonato na sua história no sábado, quando receber o último classificado, Al Hazm, bastando-lhe, para isso, um empate.



O Al Hilal, que tem o jogo desta ronda por disputar, lidera a prova, com 86 pontos, mais nove pontos do que o perseguidor Al Nassr (77), quando faltam três rondas para o final da prova.



A equipa de Jesus poderá reforçar o estatuto de recordista de troféus, com mais 11 do que o segundo mais titulado, precisamente o Al Nassr, que tem oito.