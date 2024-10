Alan Varela vê FC Porto pleno de vontade perante United

"Vejo a equipa muito bem e com imensa vontade. Sinto que faremos um grande trabalho para poder dar às pessoas uma vitória. Estrear-me nesta competição é algo bonito e oxalá que o faça da melhor maneira em prol da equipa", afiançou, em conferência de imprensa.

Suplente não utilizado na derrota no terreno do campeão norueguês Bodo/Glimt (3-2), da ronda inaugural da remodelada fase de liga da segunda competição continental de clubes, o médio defensivo, de 23 anos, deverá alinhar de início frente aos `red devils`, numa altura em que contabiliza sete titularidades em outras tantas jornadas na I Liga portuguesa.

"Queremos ganhar e trabalhamos em todos os jogos para isso. A primeira partida não nos saiu da melhor forma, mas agora temos uma oportunidade contra um grande adversário", frisou, enaltecendo o "plantel de muita categoria, talento e velocidade" ao dispor do treinador Vítor Bruno.

Encarando o Manchester United, dos internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, como "um clube grande, histórico e muito reconhecido a nível mundial", Alan Varela mostrou-se orgulhoso por chegar ao lote de capitães na segunda época pelo FC Porto.

"Renovação? Na verdade, tento não falar disso. O meu agente e as pessoas do clube vão encarregar-se desse tema. Trato de estar focado no jogo de amanhã [quinta-feira] e do que vier pela frente", direcionou o médio, que foi contratado ao Boca Juniors no verão de 2023 e está vinculado aos `dragões` por mais quatro temporadas, até junho de 2028.

O FC Porto, ainda sem pontos, recebe o Manchester United, com um, na quinta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da segunda de oito jornadas da fase regular da remodelada Liga Europa, sob arbitragem do alemão Tobias Stieler.

O percurso dos `azuis e brancos`, vencedores em 2002/03 e 2010/11, contempla ainda as receções aos alemães do Hoffenheim (24 de outubro), aos dinamarqueses do Midtjylland (12 de dezembro) e aos gregos do Olympiacos (23 de janeiro de 2025), vencedores da Liga Conferência, por entre as visitas aos italianos da Lazio (07 de novembro), aos belgas do Anderlecht (dia 28) e aos israelitas do Maccabi Televive (30 de janeiro do próximo ano).