Futebol Internacional
Liga das Nacões
Alemanha arrasa Países Baixos com goleada histórica
A seleção alemã protagonizou esta segunda-feira uma das exibições mais avassaladoras da presente edição da Liga das Nações ao golear os Países Baixos, por 5-0.
No Estádio Olímpico de Berlim, a equipa orientada por Jürgen Klopp goleou os Países Baixos por expressivos 5-0, garantindo não só o apuramento para os quartos de final da competição, como também o primeiro lugar do Grupo A2.
Num duelo decisivo referente à sexta e última jornada da fase de grupos, a Alemanha entrou em campo pressionada pela tabela classificativa. A ocupar o terceiro posto com oito pontos antes do apito inicial, a Mannschaft sabia que apenas a vitória lhe permitia continuar em prova, enquanto os neerlandeses chegavam à capital alemã na liderança isolada com 11 pontos e embalados por um recente triunfo por 7-0 frente à Grécia.
A Alemanha sentiu dificuldades para furar a organização defensiva dos Países Baixos durante grande parte do primeiro tempo. O nó só foi desatado aos 41 minutos, quando Derry Scherhant encontrou o caminho para a baliza e inaugurou o marcador.
Segunda parte avassaladora da Alemanha
Aos 60 minutos, Florian Wirtz ampliou a vantagem e deu tranquilidade à equipa. Pouco depois, aos 65 minutos, o defesa-central Nico Schlotterbeck subiu à área contrária para fazer o 3-0, praticamente sentenciando a discussão pelo resultado.
O talento individual alemão continuou a brilhar. Aos 71 minutos, Florian Wirtz voltou a fazer o gosto ao pé, assinando o seu bis na partida e elevando a contagem para 4-0.
A noite ficaria ainda marcada pela exibição de gala de Brajan Gruda. Depois de já ter contribuído com duas assistências, o jovem avançado coroou a sua prestação aos 77 minutos com o quinto e último golo da noite, selando uma goleada memorável diante do rival histórico.
A noite ficaria ainda marcada pela exibição de gala de Brajan Gruda. Depois de já ter contribuído com duas assistências, o jovem avançado coroou a sua prestação aos 77 minutos com o quinto e último golo da noite, selando uma goleada memorável diante do rival histórico.