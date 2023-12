Alemanha repete Europeu e sagra-se campeã mundial de sub-17 de futebol

Numa reedição da final do Europeu de sub-17, que se disputou em 02 de junho, a Alemanha voltou a ser mais forte nos penáltis, desta feita em Surakarta, na Indonésia, após uma igualdade a dois golos no final dos 90 minutos - no Europeu houve um empate a zero.



Paris Brunner (29 minutos), de grande penalidade, e Noah Darvich (51) colocaram os germânicos a vencer por 2-0, mas a França acabou por chegar à igualdade, com golos de Saimon Bouabre (53) e Mathis Amougou (85), o segundo já após a expulsão do alemão Winners Osawe (69).



No desempate por grandes penalidades, o luso-alemão Eric Moreira falhou a primeira tentativa da Alemanha, mas Sangui e Meupiyou desperdiçaram as suas oportunidades, com Brunner a perder a possibilidade de dar o título aos germânicos.



Na sexta tentativa, Gomis falhou para a França e Kabar deu o primeiro título do escalão à Alemanha.



O alemão Paris Brunner foi eleito o melhor jogador do Mundial, com o francês Paul Argney a ser escolhido com o melhor guarda-redes e o argentino Agustín Ruberto a ser coroado o melhor marcador.