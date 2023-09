Alexandre Santos apura Petro para a fase de grupos da Liga dos Campeões africana

Em jogo da segunda mão disputado na província angolana das Huila, os campeões angolanos inauguraram o marcador, aos três minutos, e Eddie Afonso, aos 76, ampliou, enquanto os moçambicanos reduziram aos 82, por Banda, e aos 90+3, o Petro selou o resultado, pelo português Alexandre Guedes.



No jogo da primeira mão, o Petro de Luanda tinha vencido por 2-1, em Moçambique.



Para mesma com petição, o 1.º de Agosto defronta no domingo o Al-Hilal, do Sudão, em Marrocos, casa emprestada, devido à situação política no Sudão.



No jogo da primeira mão, as duas equipas empataram a zero.



Na Taça da Confederação Africana, o Sagrada Esperança também garantiu o apuramento para a fase de grupos, ao vencer o Ferroviário de Maputo por 5-3, nos penáltis, após vitória por 1-0, com um golo de Walter, aos 90+4.



Na primeira, os angolanos perderam por 0-1.



Para a mesma competição, a Académica do Lobito defronta no domingo o El Merriek, do Sudão, em Nairobi, no Quénia.



O sorteio da fase de grupos realiza-se no próximo dia 6 de outubro, em Joanesburgo, África do Sul.