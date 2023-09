O Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, empatou hoje sem golos na deslocação ao reduto do Mechelen, na nona jornada da Liga belga de futebol.

A dias de defrontar o Shakhtar Donetsk, os campeões belgas em título não conseguiram evitar o quinto empate em nove rondas até aqui, e o quinto nos últimos seis jogos, seguindo em quinto com 14 pontos.



A formação de Antuérpia está já a quatro pontos da liderança, nas mãos do Gent, que só joga domingo em casa do RWDM.