Antuérpia vence na visita ao Cercle Brugge e ascende ao terceiro lugar

Jurgen Ekkelenkamp (20 minutos), Chidera Ejuke (57) e George Ilenikhena (90+7) apontaram os golos dos visitantes, que somam agora 30 pontos, mais um do que o Gent e menos oito do que o líder Union Saint-Gilloise, equipas que ainda não disputaram os seus encontros nesta ronda.



Kevin Denkey (70) ainda reduziu para 2-1, na altura, para a equipa de Nazinho, que foi titular e saiu aos 63 minutos para dar o lugar a Kazeem Olaigbe, enquanto Leonardo Lopes, lesionado, esteve ausente.



Com este resultado, o Cercle Brugge manteve-se na sexta posição com 25 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Genk (25), que no domingo visita o Eupen, e igualado pelo St. Truiden, que hoje recebe o Leuven.



No Grupo H da Liga dos Campeões, liderado pelo FC Barcelona, com 12 pontos, o Antuérpia segue no quarto e último lugar, ainda a 'zeros'. FC Porto e Shakhtar Donetsk ocupam as segunda e terceira posições, respetivamente, ambos com nove pontos.



Na derradeira jornada do Grupo H, a disputar na quarta-feira, o Antuérpia despede-se em casa com o FC Barcelona e o FC Porto e o Shakhtar Donetsk decidem entre si, no Estádio do Dragão, a continuidade na Liga dos Campeões e a queda para o play-off da Liga Europa.