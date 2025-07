Aos 28 anos. Morreu Diogo Jota, internacional português

Os serviços de emergência foram prontamente ativados - bombeiros, paramédicos e Guarda Civil.









Carreira em crescendo



Diogo José Teixeira da Silva, nome completo de Diogo Jota, fez a formação entre Gondomar e Paços de Ferreira e estreou-se como profissional no clube pacense. Foi comprado pelo Atlético de Madrid em 2016/17, por sete milhões de euros, e de seguida emprestado ao FC Porto, com que marcou nove golos e quatro assistências em 38 jogos.



Seguiu, na época seguinte, para o Wolverhampton, também por empréstimo, onde voltou a ser treinado por Nuno Espírito Santo. Ajudou a equipa a subir à Premier League e foi adquirido em definitivo por 14 milhões de euros. Ao fim de três temporadas no Molineux, foi vendido ao Liverpool por 44,7 milhões de euros.



Com o Liverpool, Diogo Jota conquistou a Premier League na última época. Também venceu duas Taças da Liga e uma Taça de Inglaterra.



Ao serviço da seleção nacional, o avançado somava 49 internacionalizações — ficou a uma das 50. Marcou 14 golos e fez 11 assistências com a camisola de Portugal, com que venceu duas Ligas das Nações, a segunda no dia 8 de junho.



André Silva a outra vítima



André Silva, o irmão de Diogo Jota, era extremo. Foi formado entre Gondomar, FC Porto e Paços de Ferreira, e ainda esteve nas equipas sub-23 de Famalicão e Boavista. Jogou pela primeira vez a nível sénior no Gondomar, por dois anos, e deu o salto para a II Liga em 2023/24, para representar o Penafiel.



Ao serviço dos penafidelenses, na temporada passada, marcou dois golos e fez duas assistências em 32 jogos.





Diogo Jota casou-se no dia 22 de junho com Rute. O casal tinha 3 filhos.

O acidente aconteceu ao quilómetro 65 na autoestrada A-52, à saída do município de Palacios de Sanabria.Jota seguia no carro com o seu irmão André Silva, jogador do Penafiel, da II Liga, de 25, tendo falecido após o veículo ter saído da estrada, acabando por se incendiar.De acordo com o departamento de bombeiros da província de Zamora,