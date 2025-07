Notícia da morte de Diogo Jota gera reações do desporto à política

"A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional", escreveu Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.





O Governo português vai estar representado no funeral de Diogo Jota.



O primeiro-ministro apresentou condolências à família do internacional português e revelou que o governo estará representado nas cerimónias fúnebres .



"Trata-se de um atleta que representou sempre com grande dignidade, espírito de entreajuda de as cores de Portugal. E que foi em exemplo pela forma e postura que teve de grande simplicidade, de grande dedicação, de grande espírito de equipa", acrescentou Luís Montenegro. a morte "trágica e prematura" do futebolista e do seu irmão André Silva, considerando que é "uma perda que a todos os portugueses consternou".

O primeiro-ministro apresentou condolências à família do internacional português e revelou que o governo estará representado nas cerimónias fúnebres ., acrescentou Luís Montenegro.Também o presidente da República lamentou





Marcelo Rebelo de Sousa refere que Diogo Jota "representou ao mais alto nível o futebol português", tendo iniciado a sua carreira "nas camadas jovens do Gondomar, a que se seguiu o Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto" e que "em Inglaterra esteve ao serviço do Wolverhampton e atualmente no Liverpool onde se destacou internacionalmente".



"Pela Seleção Nacional de Futebol também demonstrou um elevado profissionalismo e dedicação, inserido numa geração que tem levado o futebol português ao mais alto nível". Numa nota no site da Presidência , tendo iniciado a sua carreira "nas camadas jovens do Gondomar, a que se seguiu o Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto" e que "em Inglaterra esteve ao serviço do Wolverhampton e atualmente no Liverpool onde se destacou internacionalmente".





"Mais do que consternação é um choque", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em reações em Belém.

Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu perante os jornalistas e lamentou o acidente, adiantando que não poderá estar presente nas cerimónias fúnebres por estar nas celebrações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde., afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em reações em Belém.

Universo do futebol chocado





"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles", escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais.



"Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta".



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano , escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais."Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta".









"O futebol português está absolutamente devastado. Estamos todos de luto", afirmou à comunicação social Pedro Proença.



O responsável da FPF recordou Diogo Jota com alguém que "nós todos queríamos ser".



"Era uma referência para o futebol português. Era um talento da sua geração. Mas muito mais do que isso. Hoje estamos todos enlutado pela tristeza bárbara da notícia que recebemos".



Pedro Proença pediu que todos soubessem respeitar a memória de Diogo Jota e de André Silva, e a família de ambos.



"É um momento muito difícil para o futebol português. A Federação Portuguesa de Futebol está hoje de luto, o futebol português está de luto, os clubes estão de luto e é um momento de profunda tristeza".



Numa nota de imprensa, a entidade recorda Diogo Jota como um internacional português que "iniciou o seu percurso profissional no FC P. Ferreira, sendo posteriormente contratado pelo Atlético de Madrid (Espanha)".



"Representou ainda o FC Porto, antes de seguir para Inglaterra, onde vestiu as camisolas do Wolverhampton Wanderers e, nas últimas cinco épocas, do Liverpool FC, clube onde ajudou a conquistar o título de campeão na última temporada".



Também André Silva, de 25 anos, "alinhava atualmente no FC Penafiel, clube que representou nas duas últimas temporadas" e que, ao longo da sua formação, "passou por Gondomar SC, Boavista FC, FC Famalicão, FC P. Ferreira e FC Porto, evidenciando sempre compromisso, talento e espírito competitivo"



"Neste momento de imensa dor, toda a equipa da Liga Portugal está profundamente consternada, associando-se à dor das famílias, amigos, clubes e de toda a comunidade desportiva, prestando sentida homenagem a dois atletas que dignificaram o futebol português dentro e fora de campo". Em Berna, na Suíça, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol recordou Diogo Jota como uma referência e lamentou o momento "de profunda tristeza"., afirmou à comunicação social Pedro Proença.O responsável da FPF recordou Diogo Jota com alguém que "nós todos queríamos ser".Pedro Proença pediu que todos soubessem respeitar a memória de Diogo Jota e de André Silva, e a família de ambos.A Liga Portugal manifestou, pouco depois de noticiado, o seu profundo pesar pelo "falecimento trágico dos futebolistas portugueses Diogo Jota e André Silva"."Representou ainda o FC Porto, antes de seguir para Inglaterra, onde vestiu as camisolas do Wolverhampton Wanderers e, nas últimas cinco épocas, do Liverpool FC, clube onde ajudou a conquistar o título de campeão na última temporada"."Neste momento de imensa dor, toda a equipa da Liga Portugal está profundamente consternada, associando-se à dor das famílias, amigos, clubes e de toda a comunidade desportiva, prestando sentida homenagem a dois atletas que dignificaram o futebol português dentro e fora de campo".





Fernando Santos confessa-se chocado com a morte de Diogo Jota, internacional português que orientou quando era técnico da seleção nacional.



"Uma morte é sempre chocante. Neste caso é um choque tremendo. Para a família isto é uma coisa horrível", afirmou.





"Estou chocado, sem palavras. É um momento muito triste para a família. Começou comigo na Seleção. É um momento de tristeza para todos, especialmente para os que trabalharam com ele porque todos gostavam dele", disse o antigo selecionador à Antena 1.









"É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação". "É um choque", admitiu à RTP3. "Os meus primeiros pensamentos foram para a família".O Futebol Clube do Porto declarou estar de luto pela morte dos dois jovens futebolistas, através de uma publicação nas redes sociais.





Também nas redes sociais, o Benfica juntou-se "ao luto nacional", expressando "solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que sentem estas perdas irreparáveis".





"O mundo do futebol ficou mais pobre", lê-se nas plataformas digitais do Sporting Clube de Portugal.



"O Sporting CP manifesta o seu pesar pelo falecimento do internacional português Diogo Jota e do seu irmão André Silva".









"Diogo Jota deixa atrás de si um inesquecível legado de profissionalismo, dedicação e respeito pelo futebol", é referido na nota.



"Campeão da Liga das Nações por Portugal e vencedor da Premier League, League Cup e FA Cup pelo Liverpool, e do EFL Championship pelo Wolverhampton, Diogo Jota construiu uma carreira de excelência na qual se destacou sempre a admiração que por ele tinham companheiros de equipa, treinadores, dirigentes, adversários e adeptos". Em comunicado, o Comité Olímpico de Portugal (COP) lamenta profundamente o falecimento dos futebolistas., é referido na nota."Campeão da Liga das Nações por Portugal e vencedor da Premier League, League Cup e FA Cup pelo Liverpool, e do EFL Championship pelo Wolverhampton, Diogo Jota construiu uma carreira de excelência na qual se destacou sempre a admiração que por ele tinham companheiros de equipa, treinadores, dirigentes, adversários e adeptos".





O COP lamenta profundamente o falecimento do futebolista internacional Diogo Jota e do seu irmão André Silva, também ele jogador profissional, e apresenta sentidas condolências à família e amigos, à Federação Portuguesa de Futebol e aos clubes que ambos representaram. pic.twitter.com/P9j6l0YLKR — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) July 3, 2025

Também lá fora a notícia chocou. Também lá fora a notícia chocou.





O Liverpool Football Club, onde Diogo Jota tinha contrato, reagiu "ao trágico falecimento".



O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e solicitará a privacidade da família de Diogo e Andre, amigos, companheiros de equipa e funcionários do clube são respeitados à medida que tentam chegar a um acordo com uma perda inimaginável".



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Liverpool Football Club (@liverpoolfc)



"As nossas mais sinceras condolências estão com os entes queridos de Diogo Jota e o seu irmão, André, e todos os que estão ligados ao Liverpool FC após as notícias desoladoras de hoje", escreveu o Manchester United.

O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e solicitará a privacidade da família de Diogo e Andre, amigos, companheiros de equipa e funcionários do clube são respeitados à medida que tentam chegar a um acordo com uma perda inimaginável"., escreveu o Manchester United.

O primeiro-ministro lamentou a morte "inesperada e trágica" do futebolista Diogo Jota, num acidente de viação, considerando que hoje