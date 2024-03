Arsenal, adversário do FC Porto na milionária, goleia Sheffield

Na segunda parte, o lateral direito Ben White fixou o resultado final aos 58 minutos, já com o internacional português Fábio Vieira em campo, lançado por Mikel Arteta após o intervalo, para o lugar de Bukayo Saka.Fábio Vieira, que teve uma paragem longa por lesão, tinha jogado pela última vez no dia 11 de novembro do ano passado, há quase quatro meses, na partida Arsenal-Burnley, que os "gunners" venceram por 3-1, com o médio luso a entrar então aos 58 minutos para sair aos 83, expulso pelo árbitro.Entretanto, houve outro português a envergar a camisola do Arsenal neste jogo, o lateral Cédric Soares, que entrou em campo aos 65 minutos, para o lugar de Ben White, ele que tinha jogado pela última vez a 17 de fevereiro, na receção do Burnley ao Arsenal, utilizado durante 22 minutos.O Arsenal, que perdeu no Dragão no passado dia 21 de fevereiro, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, por 1-0, vai receber o FC Porto no Emirates, na segunda mão, marcada para o próximo dia 12 de março.