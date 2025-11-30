Futebol Internacional
Arsenal empata em casa do Chelsea
O Arsenal desperdiçou uma boa oportunidade para se distanciar na liderança da Premier League ao empatar a uma bola em casa do Chelsea, um rival direto, no fecho da 13.ª jornada.
Um triunfo deixaria os ‘gunners’ com sete pontos de vantagem no topo da Premier League, cenário que ficou mais facilitado perante um Chelsea que atuou reduzido a 10 unidades a partir dos 38 minutos, por expulsão direta do médio equatoriano Caicedo.
Quando se esperava uma segunda parte de mais domínio do Arsenal no dérbi londrino, foi afinal o Chelsea a chegar à vantagem, aos 48 minutos, pelo Chalobah, na sequência de um canto.
O Arsenal respondeu com o golo do espanhol Mikel Merino, após trabalho de Saka, aos 59 minutos, mas o resultado acabaria por se manter inalterado até final, mesmo com o sueco Viktor Gyökeres (ex-Sporting) a regressar aos relvados após lesão nos minutos finais.
Pedro Neto foi titular e esteve a tempo inteiro no Chelsea, que continua a ter Daniel Essugo lesionado.
O Arsenal segue assim no comando da prova, mas agora com 30 pontos e mais cinco do que o segundo classificado, que é agora o Manchester City. O Chelsea caiu para terceiro, com 24, e foi apanhado pelo Aston Villa.
(Com Lusa)