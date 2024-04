Arsenal foge no comando da Premier League com triunfo sobre o rival Tottenham

Em Londres, o Arsenal chegou a ter uma vantagem de três golos, mas acabou o jogo a sofrer perante a tentativa do Tottenham de, pelo menos, chegar ao empate, acabando por confirmar a terceira vitória seguida na Premier League, numa época em que os ‘gunners’ sonham com o seu primeiro título em 20 anos - o último foi em 2003/04, alcançado pelos ‘invencíveis’ de Arsène Wenger.



A equipa de Mikel Arteta ficou agora com quatro pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo classificado, embora tenha mais dois jogos disputados do que os tricampeões.



Os ‘citizens’ entram em campo ainda hoje no terreno do Nottingham Forest, do técnico português Nuno Espírito Santo.



A vitória do Arsenal ditou praticamente o adeus do Liverpool ao título, com os ‘reds’, terceiros classificados, a ficarem agora a cinco pontos da frente, com apenas três jogos por disputar.



Com Fábio Vieira a assistir ao encontro do banco de suplentes do Arsenal, os ‘gunners’ chegaram ao intervalo a vencer por uns claros 3-0, com golos do dinamarquês Hojbjerg, na própria baliza, aos 15 minutos, de Saka, aos 27, e do alemão Havertz, aos 38.



Tudo estava encaminhado para um triunfo fácil do Arsenal, mas o guarda-redes espanhol Raya teve outros planos e iniciou a recuperação do Tottenham, com um erro incrível em que deixou a bola à disposição do argentino Romero para reduzir, aos 64 minutos.



Aos 87 minutos, o sul-coreano Son, de grande penalidade, fez o 3-2 e lançou os ‘spurs’ em busca da igualdade, mas os ‘gunners’ acabaram por escapar a um terceiro golo.



O Tottenham, quinto posicionado, acabou por sofrer a segunda derrota seguida e falhou a oportunidade de se aproximar do Aston Villa, quarto, na luta pela Liga dos Campeões.



Os londrinos somam 60 pontos, menos sete que a formação de Birmingham, mas têm menos dois jogos disputados.



Também hoje, num duelo entre dois emblemas do meio da tabela, o Bournemouth recebeu e venceu o Brighton, por 3-0.