Arsenal lidera Liga inglesa à condição após vitória frente ao Brighton

No Amex Stadium, em Brighton, os golos de Bukayo Saka, aos 33 minutos, na conversão de uma grande penalidade, Havertz, aos 62, e Trossard, aos 86, garantiram a vitória da formação londrina, pela qual o português Fábio Vieira entrou em campo nos minutos finais.



O Arsenal lidera a prova, com 71 pontos, mais um do que o Liverpool, que tem menos um jogo e que no domingo visita o Manchester United, e que o tricampeão Manchester City, que hoje venceu o Crystal Palace, por 4-2.



Em Birmingham, o Aston Villa empatou a três golos na receção ao Brentford, depois de ter estado a vencer por 2-0, com golos apontados aos 39 e 46 minutos, por Watkins e Rogers, respetivamente.



Em menos de 10 minutos, o Brentford deu a volta ao resultado com golos de Zanka (59), Mbeumo (61) e Wissa (68), mas Watkins 'bisou' (80) e igualou o jogo.



O empate mantém o Aston Villa no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, com 60 pontos, mais três do que o Tottenham, que é quinto, mas tem dois jogos a menos.



A jogar em casa, o Wolverhampton perdeu por 2-1 na receção ao West Ham, num jogo em que esteve a vencer até aos 73 minutos, depois de o espanhol Pablo Sarabia ter inaugurado o marcador de grande penalidade, aos 33 minutos.



Com José Sá, Nelson Semedo e Toti Gomes no ‘onze’, os 'wolves' viram o adversário virar o resultado com golos de Lucas Paquetá, de grande penalidade (75), e James Ward-Prowse (85), e tiveram um golo anulado pelo videoárbitro nos descontos (90+9).



O Everton, com o português André Gomes a titular, conseguiu a primeira vitória para a Liga inglesa desde 16 de dezembro, ao impor-se em casa ao Burnley, por 1-0, com um golo de Calvert-Lewin, aos 45+2 minutos, sendo que os 'clarets' jogaram com menos um elemento desde os 67 minutos, por expulsão de Dara O'Shea.



A formação de Liverpool, que ainda utilizou o avançado luso Beto nos minutos finais, segue na 15.ª posição, com 29 pontos, cinco acima da zona de despromoção, enquanto o Burnley é 19.º e penúltimo, com 19 pontos.



O Luton venceu o Bournemouth, por 2-1, num encontro em que esteve a perder, mas segue em zona da despromoção, na 18.ª posição, com 25 pontos, menos 16 do que o adversário de hoje, que é 12.º.