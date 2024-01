Arsenal regressa aos triunfos na Premier League

Os ‘gunners’ apresentavam-se no jogo da 21.ª jornada da Liga inglesa, com o ‘peso’ de um empate (Liverpool) e duas derrotas (West Ham e Fulham) consecutivas no campeonato e a eliminação da Taça de Inglaterra, em casa e também com o Liverpool.



Um momento que em nada fazia antever a boa exibição que a equipa treinada por Mikel Arteta conseguiu desempenhar hoje, diante do Crystal Palace (14.º), num jogo em que os ‘gunners’ chegaram à mão cheia de golos.



O central Gabriel Magalhães, aos 11 minutos, e um autogolo do guarda-redes Dean Henderson, aos 37, num lance em que a bola bateu nas suas costas, deixaram o Arsenal confortável na saída para o intervalo.



Na segunda parte, o marcador ainda se avolumou, com golo de Trossard, aos 59 minutos, e um ‘bis’ de Gabriel Martinelli já nos descontos, aos 90+4 e 90+5 minutos, fixando o resultado em 5-0.



Com Cédric Soares no banco e Fábio Vieira ainda de fora, lesionado, o triunfo mantém o Arsenal em zona de ‘Champions’, em terceiro lugar, com os mesmos 43 pontos de Manchester City, segundo, e a dois de Liverpool, ambos com menos um jogo.



O Aston Villa segue em quarto, também com 43 e os mesmos 21 jogos de Arsenal, enquanto o Tottenham é quinto, com 40 pontos.



Neste fim de semana completa-se a 21.ª ronda, iniciada em 12 de janeiro, faltando disputar os jogos Brentford-Nottingham Forest, ainda hoje, Sheffield United-West Ham e Bournemouth-Liverpoool, no domingo, e Brighton-Wolverhampton, na segunda-feira.



Na Liga dos Campeões, o Arsenal visita o FC Porto no Estádio do Dragão em 21 de fevereiro, e recebe os ‘dragões’ em 12 de março.