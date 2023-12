Arsenal vence e reforça liderança da Liga inglesa de futebol

Em Londres, o Arsenal, que na semana passada subiu ao topo da Premier League, chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Saka e Odegaard, aos seis e 13 minutos, respetivamente.



O Wolverhampton chegou ao golo aos 86 minutos, por intermédio de Matheus Cunha, aos 86 minutos, a passe do português Nélson Semedo, que juntamente com José Sá e Toti Gomes formou o trio português da equipa.



A derrota dos ‘wolves’, a segunda consecutiva, deixa a equipa na 13.ª posição, com 15 pontos, menos 18 do que o líder Arsenal.



No jogo entre equipas do fundo da tabela, que seguem ambas em zona de despromoção, o Burnley goleou o Sheffield United, por 5-0.



A jogar em casa, o Burnley chegou ao intervalo a vencer por 2-0, e esteve em vantagem numérica toda a segunda parte, na sequência da expulsão de McBrunei, mesmo no final do primeiro tempo.



O Brentford, que não vencia há duas jornadas, impôs-se ao Luton, por 2-1.