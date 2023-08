Artur Jorge quer um Sporting de Braga de "superação" num "grupo difícil"

"Temos a oportunidade de ser postos à prova com três belíssimas equipas, de campeonatos muito intensos. São equipas que vão exigir muito de nós, mas temos a ambição de ser competitivos e disputar todos os jogos até ao fim", afirmou o técnico aos meios do clube, comentando o sorteio de hoje.



Artur Jorge frisou a importância de "ter as expectativas equilibradas" para a terceira participação dos minhotos na fase de grupos da 'Champions', depois de 2010/11 e 2012/13.



"Temos um grupo difícil pela frente, mas temos a ambição, como tem sido habitual, a identidade deste Sporting de Braga. Vamos ter de trabalhar imenso para termos uma equipa que se supere a si própria", disse.



Sobre o Real Madrid, recordista de troféus da principal prova europeia de clubes, com 14, o treinador dos minhotos notou que é uma equipa que quase se confunde com a Liga dos Campeões.



"Se fossemos identificar uma equipa com aquilo que é a competição, escolheríamos o Real Madrid. É a equipa mais titulada, um colosso mundial que vamos ter a oportunidade de defrontar e ter esta sensação de medir forças com os melhores", salientou.



Quanto ao Nápoles, em que joga o internacional luso Mário Rui, destacou o facto de ser "uma equipa que dominou o campeonato italiano na época passada".



"É gigante adormecido, com uma excelente massa adepta. Esta época está novamente a corresponder ao que fez na época anterior e será sempre muito difícil, com um padrão e uma linha muito italiana na sua forma de jogar", referiu sobre a formação que agora é orientada por Rudi Garcia.



O adversário teoricamente mais acessível será o Union Berlim, da Alemanha, equipa que Artur Jorge considera que terá os mesmos objetivos dos bracarenses, naquele que será um reencontro entre os dois conjuntos.



"Conhecemo-los da Liga Europa na temporada passada. Demonstrou todo o seu valor em provas nacionais e internacionais com uma época passada de excelente nível e, com toda a certeza, vai, de acordo com os objetivos do grupo, igualar também as nossas metas para a competição", disse.



A primeira jornada da fase de grupos joga-se em 19 e 20 de setembro, a segunda ronda disputa-se em 03 e 04 de outubro e a terceira em 24 e 25 de outubro. A quarta jornada realiza-se em 07 e 08 de novembro, a quinta está marcada para 28 e 29 de novembro e a sexta e última ronda terá lugar em 12 e 13 de dezembro.