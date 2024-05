Artur Soares Dias vai arbitrar final da Liga Conferência Europa

O árbitro da associação do Porto, de 44 anos, vai ser coadjuvado pelos árbitros os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Tiago Martins, que também vai estar no Campeonato da Europa de 2024, vai estar no videoárbitro (VAR).

Soares Dias, que já esteve no Euro2020, vai contar ainda como os suecos Glenn Nyberg, como quarto árbitro, e Mahbod Beigi, como reserva dos árbitros assistentes, enquanto Tiago Martins vai ter o apoio dos alemães Christian Dingert e Marco Fritz.

Esta vai ser a quinta final europeia de competições de clubes com árbitros portugueses, depois de António Garrido e Pedro Proença terem dirigido as finais da Liga dos Campeões de 1979/80 e 2011/12, respetivamente, e de Vítor Pereira ter apitado a final da Taça UEFA de 2001/02 e da Supertaça Europeia de 2001.

Olympiacos, `carrascos` do Aston Vila, e Fiorentina, que eliminaram o Club Brugge, vão defrontar-se na quarta-feira dia 29 de maio, em Atenas, a partir das 22:00 locais (20:00 em Lisboa), na final da terceira edição da competição.