Astana, adversário do Vitória, termina campeonato em 2.º

A jogar em casa, o Astana marcou todos os golos logo na primeira parte, por intermédio de Geoffrey (sete minutos), Gripshi (18), Tomsov (25) e Bartolec (41), beneficiando ainda de um autogolo de Tkachenko (31).Apesar do triunfo, o Astana terminou o campeonato no segundo lugar, com 46 pontos, a apenas um do Kairat Almaty, que venceu por 1-0 o Atyrau e assegurou a conquista do campeonato pela quarta vez no seu historial.Na Liga Conferência, o Vitória de Guimarães segue em quinto lugar, com nove pontos, no grupo de equipas que venceram as três primeira jornadas, enquanto o Astana é 21.º, com três.O duelo entre as duas equipas, da quarta ronda, está agendado para o dia 28 de novembro.