Aston Villa vence Leicester e está na final da Taça da Liga de Inglaterra

A equipa da cidade de Birmingham abriu o marcador logo aos 12 minutos, por Matt Targett, colocando a sua equipa em vantagem na eliminatória até ao minuto 72, quando o avançado nigeriano Kelechi Iheanacho restabeleceu o empate no jogo e na eliminatória.



No entanto, o Aston Villa conquistou o direito à vaga na final ao minuto 90+3, quando o avançado egípcio Trezeguet marcou o golo da vitória, e aguarda agora pelo desfecho da segunda mão da outra meia-final, que oporá as duas equipas de Manchester, o City e o United, e que se disputará esta quarta-feira.



Na primeira mão, em Old Trafford, o Manchester City bateu o rival por 3-1 e parte numa posição de vantagem para o jogo da segunda mão, no estádio Etihad, na cidade de Manchester.