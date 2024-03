Atalanta perde em vésperas de defrontar o Sporting

A equipa anfitriã até inaugurou o marcador no jogo da 27.ª jornada, pelo nigeriano Ademola Lookman, aos 28 minutos, mas os visitantes deram a volta ao resultado na segunda parte, com golos do neerlandês Joshua Zirkzee, aos 57, de grande penalidade, e do escocês Lewis Ferguson, aos 61.



A Atalanta não só falhou o ‘assalto’ ao quarto lugar da Série A, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ocupado agora mais firmemente pelo Bolonha, como caiu para o sexto lugar, a cinco pontos dos bolonheses, uma vez que foi ultrapassada pela Roma no quinto posto.



Em vésperas de defrontar o Sporting, a equipa de Bergamo sofreu a segunda derrota consecutiva e interrompeu também um ciclo de sete triunfos seguidos em casa, para a Liga italiana, em contraponto com o Bolonha, que conquistou o sexto triunfo seguido na prova.



A Atalanta defronta os ‘leões’ na quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, no estádio José Alvalade, em Lisboa, onde já venceu esta época por 2-1, durante a fase de grupos da segunda prova europeia de clubes. A segunda mão realiza-se em 14 de março, em Itália.



Também hoje, o Cagliari impôs-se por 1-0 em Empoli, mas continua na ‘zona vermelha’ (18.º lugar), em igualdade pontual com o Verona (17.º e primeira equipa da ‘linha de água’), que perdeu por 1-0 na receção ao Sassuolo (19.º), numa estreia auspiciosa de Davide Ballardini, novo treinador dos visitantes.