Atalanta vence com reviravolta despromovida Salernitana e sobe ao quinto posto

No Estádio Arechi, em Salerno, os anfitriões, que ficaram com a descida consumada na ronda anterior, colocaram-se na frente do marcador, aos 18 minutos, por intermédio do francês Loum Tchaouna, uma vantagem que se manteve até ao intervalo.



No recomeço do desafio, Scamacca (57) e o suplente utilizado Koopmeiners (63) operaram a reviravolta num curto espaço de tempo para o emblema de Bérgamo, que somou o terceiro triunfo seguido na Serie A.



A Atalanta, que tem um jogo por disputar, passa a ocupar o quinto posto, o último que dá acesso direto à Liga dos Campeões, com 60 pontos, os mesmos da Roma (sexta posicionada).



Já o clube de Salerno mantém-se na ‘cauda’ da tabela, com 15, e não vence desde dezembro último.



No encontro de encerramento da ronda 35, a Udinese somou um importante ponto na luta pela manutenção, na receção ao Nápoles (1-1), que ficou mais longe do sétimo lugar do campeonato.



Depois de um primeiro tempo sem golos em Udine, o nigeriano Osimhen, aos 51 minutos, marcou para os napolitanos, que este ano perderam o ‘scudetto’ para o Inter Milão, com o também nigeriano Isaac Success (90+2) a restabelecer a igualdade em tempo de compensação.



Desta forma, a Udinese, que hoje teve o luso João Ferreira no 'onze', prossegue na antepenúltima e 18.ª posição, com 30, e o Nápoles, com Mário Rui entre os suplentes, mantém a oitava, com 51.