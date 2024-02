Athletic Bilbau empata em Almería e falha assalto ao quarto posto

Com o desaire do Atlético de Madrid em Sevilha (1-0), os bascos dispunham de uma boa chance para apanhar os ‘colchoneros’, mas não conseguiram ultrapassar o lanterna-vermelha, que jogou reduzido a 10 elementos desde os 53 minutos, face à expulsão do avançado belga Largie Ramazani.



Este empate mantém o Athletic Bilbau no quinto posto, com 46 pontos, contra os 48 do Atlético de Madrid (quarto colocado) e 51 do FC Barcelona (terceiro). O líder é o Real Madrid, que soma 61, seguido do Girona, segundo, com 56.



Já o Almería, hoje com o luso Luís Maximiano entre os postes, permanece na ‘cauda’ da tabela, com apenas sete pontos, e ainda procura a primeira vitória na competição.