Avançado francês Olivier Giroud vai ser reforço do Los Angeles FC

O futebolista internacional francês Oliver Giroud, de 37 anos, é reforço dos norte-americanos do Los Angeles FC, num contrato válido até 2025, com uma opção por mais uma época, informou hoje o clube.

“Estou muito contente e entusiasmado por me juntar ao LAFC. Mal posso esperar para chegar a Los Angeles e jogar diante da 3252 [a claque do clube] e de todos os incríveis adeptos”, disse o avançado francês, citado pelo clube.



Na segunda-feira, Giroud já tinha comunicado que ia deixar o AC Milan no final da época, após três anos, e que iria continuar a sua carreira na Liga norte-americana (MLS), mas, então, sem especificar qual o clube.



No Los Angeles FC, Giroud reencontra o guarda-redes Hugo Lloris, seu compatriota e companheiro de seleção.