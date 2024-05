Barcelona perde em Girona e estende `passadeira` para o título do Real Madrid

O ‘Barça’, campeão em exercício, entrou em campo no jogo da 34.ª jornada da Liga espanhola com a obrigação de vencer no estádio da equipa sensação, sob pena de ver o rival da capital festejar a conquista do 36.º título, quando ainda faltam quatro rondas para o fim da competição.



O sucesso do Girona foi impulsionado pelo avançado Portu, que foi chamado à ação aos 65 minutos, quando os anfitriões perdiam por 2-1 e, com dois golos – o primeiro marcado imediatamente após ter entrado – e uma assistência, contribuiu decisivamente para uma reviravolta histórica.



O Barcelona não demorou muito tempo a colocar-se em vantagem, graças ao golo do dinamarquês Andreas Christensen logo aos três minutos, mas o Girona empatou no seguinte, aos quatro, pelo ucraniano Artem Dovbyk, melhor marcador da La Liga, com 20 remates certeiros.



A equipa visitante, que teve João Cancelo a tempo inteiro e João Félix como suplente utilizado, aos 84 minutos, recolocou-se na frente do marcador aos 45+1 minutos, através de uma grande penalidade concretizada pelo polaco Robert Lewandowski, saindo para o intervalo em posição favorável.



A entrada em cena Portu, aos 65 minutos, mudou tudo. O avançado restabeleceu o empate no mesmo minuto e, aos 67, efetuou a assistência para Miguel Gutierrez virar de novo o resultado, desta vez a favor da equipa da casa, antes de fechar a contagem, aos 74.



O Girona subiu ao segundo lugar, com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona e a 13 de distância do Real Madrid, que, com apenas 12 em disputa nas últimas quatro jornadas, assegurou já a conquista do título, não propriamente no sofá, pois tinha vencido pouco antes na receção ao Cádiz, por 3-0.



Os ‘merengues’, sob o comando técnico do italiano Carlo Ancelotti, reforçaram o estatuto de recordistas de troféus do campeonato espanhol, com 36, mais nove do que o rival catalão, que tem 27, enquanto o Atlético de Madrid surge num distante terceiro lugar, com 11.



O líder destacado apresentou um ‘onze’ quase exclusivamente composto por habituais suplentes frente ao Cádiz, no qual se destacou o regresso do guarda-redes belga Thibaut Courtois, após 11 meses exatos de ausência devido a lesão, e só quebrou a resistência dos visitantes na segunda parte.



O marroquino Brahim Diaz inaugurou o marcador, aos 51 minutos, e efetuou a assistência para o inglês Jude Bellingham – segundo melhor marcador da La Liga, com 18 golos - aumentar a vantagem, aos 68, apenas três após ter entrado em campo, cabendo a Joselu fechar a contagem, aos 90+3.



O Cádiz, 18.º e antepenúltimo colocado, em zona de despromoção ao segundo escalão, resistiu apenas até ao intervalo à equipa da capital, que poupou a maioria dos titulares para o jogo com o Bayern Munique, na quarta-feira, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, após ter empatado 2-2 na Alemanha.