Bayern assina contratos com três jovens

O Bayern Munique assinou contrato profissional com três promessas do clube, o médio croata Lovro Zvonarek, de 19 anos e que já jogou na equipa principal, e os juniores Adam Aznou e Noel Aseko, de 18 anos.

Zvonarek, que jogou pelos bávaros em quatro jogos, um dos quais 90 minutos e com um golo, assinou até junho de 2027, à semelhança do defesa espanhol Aznou, enquanto o médio defensivo alemão Noel Aseko rubricou contrato até junho de 2026.



“É uma componente importante do Bayern desenvolver jovens jogadores para o nível mais alto. Continuaremos a apoiar de perto os três. Têm tudo que precisam para ter sucesso”, assinalou o diretor desportivo Christoph Freund.



O Bayern Munique despede-se no sábado depois de uma época sob o comando de Thomas Tuchel e em que perdeu o título alemão, para o Bayer Leverkusen, após 11 épocas consecutivas a ganhar, foi eliminado da Taça e caiu nas meias-finais da Liga dos Campeões.



O clube ainda estará à procura de um novo treinador, com a imprensa a adiantar, depois de várias recusas de outros técnicos, que Hansi Flick, no que seria um regresso, e Erik Ten Hag (Manchester United) são candidatos ao lugar.