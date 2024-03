Bayern empata em Friburgo e pode ver Leverkusen destacar-se ainda mais

Os bávaros, que cedo se viram em desvantagem, golo de Christian Günter, aos 12 minutos, ainda deram a volta ao marcador, através de tentos de Mathys Tel, aos 35, e de Jamal Musiala, aos 75, mas acabaram por ceder o empate aos 87, num lance em que a defesa esteve bastante mal, ao ser incapaz de afastar a bola após um lançamento lateral, o que foi aproveitado por Lucas Höler para empatar.



Com mais este empate, a equipa de Thomas Tuchel pode ficar ainda mais longe do objetivo de conquistar um 12.º título consecutivo, já que dista sete pontos do primeiro, o Bayer Leverkusen, que ainda vai cumprir o seu encontro nesta ronda, com uma deslocação a casa do vizinho Colónia, que se encontra na parte baixa da tabela, no 16.º posto, de disputa do play-off de permanência.