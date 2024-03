Bayern sem adeptos no jogo fora dos quartos devido a castigo da UEFA

Os alemães confirmaram, em comunicado, que o clube foi punido com a ausência dos seus adeptos na partida dos quartos de final a disputar fora de casa e que decidiu não recorrer da decisão da UEFA, tendo em conta os factos que ocorreram na partida da primeira mão dos oitavos de final frente à Lazio, em Roma.



“Temos de aceitar este castigo. Não só foram lançados engenhos pirotécnicos, como também foram arremessados deliberadamente para o campo, pondo diretamente em perigo os espetadores. Esta foi uma violação tão explícita das condições de suspensão da sanção que, infelizmente, um recurso é inútil", disse Jan-Christian Dreesen, diretor executivo do Bayern.



O clube já tinha recebido uma sanção suspensa da UEFA devido ao lançamento de material pirotécnico durante o jogo fora de casa em Copenhaga, na fase de grupos, mas, após os recentes incidentes em Roma, a sanção foi aplicada pelo organismo europeu.



“De um modo geral, estamos muito satisfeitos por estarmos nos quartos de final, mas o facto de termos de jogar fora de casa sem o apoio dos nossos adeptos é um grande golpe. Um pequeno grupo de infratores individuais prestou um mau serviço a todos os nossos adeptos e à equipa. No entanto, estou confiante de que a nossa equipa irá encontrar uma forma de apresentar o melhor desempenho que será necessário”, acrescentou.



Nos oitavos de final, o Bayern Munique eliminou a Lazio com um triunfo em casa por 3-0, dando a volta à derrota na primeira mão por 1-0, e é dos clubes que vai estar presente no sorteio de sexta-feira em Nyon, na Suíça, juntamente com os também já apurados Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain, existindo ainda quatro vagas por decidir.