Belga Thibaut Courtois abdica de participar nos jogos da Liga das Nações

"Decidi não jogar toda a campanha da Liga das Nações com os ‘diabos vermelhos’, a menos que o selecionador tenha problemas com lesões. Nesse caso, poderei ser convocado excecionalmente", disse Courtois, ao jornal belga 'Het Laatste Nieuws'.



Contudo, o experiente guardião, de 34 anos, internacional em 115 ocasiões, permanece disponível para as partidas de qualificação do Euro2028.



Courtois explicou que Van Bommel aceitou a sua decisão, embora o selecionador tenha deixado claro que não poderá garantir o lugar de titular quando o jogador do 'merengues', treinados pelo português José Mourinho, regressar à seleção.



"Se o guarda-redes que estará a jogar a Liga das Nações impressionar, Van Bommel pode continuar com esse titular. Mas eu quero lutar pelo meu lugar e quero provar que sou o número um novamente", apontou.