“O selecionador e os jogadores portugueses estão de certeza chateados com a derrota. Eles têm jogadores em risco e podem poupar, mas também podem não poupar e querer reagir. Mas Portugal tem muita qualidade e muitas opções. Acredito que podem haver alterações, mas vamos ver”, disse o selecionador galês.Craig Bellamy afirmou que a derrota de Portugal em casa com a Dinamarca (4-1), a pior de sempre em jogos caseiros a nível oficial, foi dura, considerando que a formação lusa não aproveitou as suas oportunidades.“Foi uma derrota dura, num jogo em que podia ter terminado 5-5, mas em que Portugal não aproveitou as suas oportunidades. Portugal tem muita qualidade individual e coletiva, é uma equipa agressiva”, frisou.Bellamy abordou também a saída de Ronaldo da seleção lusa e deixou elogios ao avançado dos sauditas do Al Nassr, apesar de salientar que Portugal vai ficar bem no futuro, porque tem muitas opções de qualidade.“Ele é dos melhores que alguma vez jogou e vamos todos sentir a sua falta, mas Portugal vai ficar bem, porque tem muitas opções. Antes tinham Figo, Rui Costa, Eusébio, o jogo e o tempo vão avançar, mas sou grato por o ter visto. Estavam bem antes dele, foram brilhantes com ele, e vão continuar a ser brilhantes. Fiquem gratos por o terem visto”, defendeu.O selecionador revelou que alguns jogadores não vão jogar por problemas físicos na quinta-feira, como o caso de Neco Williams, referindo que outras situações estão a ser analisadas.O País de Gales já tem a sua situação definida no grupo, em que vai terminar no quarto e último lugar, mas evitou a despromoção direta, disputando depois o play-off de manutenção.“Estes grupos são difíceis. Queremos ficar na Liga A, porque queremos enfrentar estas equipas. Somos competitivos, mas temos de melhorar nos detalhes. A melhor maneira de preparar isso é jogar contra os melhores”, frisou.Presente na conferência de imprensa esteve Ben Davies, defesa que alinha no Tottenham, e que afirmou que espera um jogo difícil frente à seleção portuguesa no fecho da fase de grupos.“É um teste duro, mas queremos demonstrar que somos capazes de competir com equipas deste nível. Queremos terminar de uma maneira positiva”, afirmou.O defesa, de 33 anos, falou ainda sobre Ronaldo e a sua despedida da seleção portuguesa, com o jogo frente ao País de Gales, em Lisboa, a ter sido o último em que vestiu a camisola das ‘quinas’.“Ronaldo é um jogador de classe mundial, mas eles ainda têm jogadores de muita qualidade, por isso será um jogo difícil. Foi uma honra e um privilégio partilhar com ele o relvado, mas de certeza que não vão existir muitos jogadores galeses a lamentar-se por ele estar ausente”, salientou.Ben Davis referiu ainda que espera uma reação forte de Portugal depois do desaire com o Dinamarca (4-1), que considerou surpreendente para todos.Portugal, já apurado para os quartos de final e que necessita de um ponto para confirmar o primeiro lugar, lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.O País de Gales-Portugal está agendado para as 19:45, no Estádio Cardiff City, e terá arbitragem do alemão Sven Jablonski.