Besikas de Fernando Santos volta a perder e é quarto na Turquia

Com o médio luso Gedson Fernandes no onze, o Besikas foi derrotado com dois golos romenos, do médio Deian Sorescu, aos nove minutos, e avançado Denis Dragus, aos 85.



Com o segundo desaire consecutivo, o Besiktas continua a somar 46 pontos, ficando agora a três do Trabzonspor, terceiro, com 49, num campeonato liderado pelo Galatasaray, que na ronda anterior ganhou por 1-0 em casa do Besiktas, e soma 78 pontos, mais dois do que o Fenerbahçe.



O Gaziantep saiu da zona de despromoção, sendo agora 15.º, com 31 pontos, um acima da ‘linha de água’.



Fernando Santos foi anunciado como treinador do Besiktas em 07 de janeiro deste ano.