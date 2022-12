Bierhoff deixa de ser diretor das seleções alemãs

"Nos últimos quatro anos, não conseguimos construir a partir dos sucessos anteriores e dar razões para os adeptos festejarem de novo. Algumas decisões que tomámos não foram as melhores", referiu Bierhoff.



O ex-avançado estava nos quadros da DFB há 18 anos, desde que assumiu o comando da seleção em 2004, dois anos depois de ter feito o último jogo como futebolista ao serviço da "mannschaft".



“Bierhoff fez um grande trabalho. Mesmo que os últimos torneios tenham ficado aquém a nível de resultados desportivos, ele teve grandes momentos. O seu trabalho vai estar sempre associado com o sucesso no Mundial de 2014 no Brasil", disse o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.



A dois anos de receber o Euro2024, a Alemanha foi eliminada pelo segundo Mundial consecutivo na fase de grupos, além de ter caido nos oitavos de final do Euro2020.



Após a eliminação no Mundial2022, com o terceiro lugar no Grupo E, atrás de Japão e Espanha, o presidente da DFB tinha anunciado para esta semana um encontro entre a direção do organismo e o selecionador Hansi Flick para avaliar a prestação.