`Bis` de Varane garante reviravolta e vitória do Real Madrid em Huesca

A jogar em casa, o Huesca, lanterna-vermelha da prova, adiantou-se no marcador aos 48 minutos, com um remate potente da entrada da área de Javier Galante.



Com o técnico Zinedine Zidane de regresso ao banco depois de ter estado infetado com o novo coronavírus, o Real Madrid, que na semana passada perdeu por 2-1 na receção ao Levante, chegou ao empate aos 55 minutos, por intermédio de Varane.



O defesa internacional francês, que não marcava há mais de um ano, apontou o golo da vitória dos ‘merengues’, aos 84 minutos, resultado que mantém a equipa no segundo lugar, com três pontos de vantagem sobre o FC Barcelona, que no domingo, recebe o Bétis, do português William Carvalho.



Com várias ausências, entre as quais a do capitão Sérgio Ramos, hoje operado ao menisco do joelho esquerdo, o Real Madrid sentiu dificuldades em impor-se ao último classificado da liga, que na semana passada conseguiu o seu segundo triunfo na liga, impondo-se ao Valladolid, por 3-1.



O Real Madrid soma 43 pontos, mais três do que o FC Barcelona, com quem partilhava o segundo lugar à entrada para a ronda, e menos sete do que o líder, o Atlético de Madrid, que na segunda-feira defronta o Celta de Vigo.



O Granada, com o guarda-redes Rui Silva e Domingos Duarte no onze, e Levante, com Ruben Vezo a titular, empataram a dois golos e seguem nas oitava e nona posições, respetivamente, separados por três pontos.



A jogar em casa, o Levante inaugurou o marcador à passagem da meia hora, com um golo de José Morales, mas ainda antes do intervalo (43) o brasileiro Kenedy repôs a igualdade.



Morales ‘bisou’ aos 67, mas o Granada, que somou o quarto jogo sem vencer, chegou ao empate, já em tempo de descontos (90+2), por Roberto Soldado.