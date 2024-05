Black Bulls isolado no campeonato moçambicano de futebol ao fim de três jornadas

A Associação Black Bulls isolou-se no comando do campeonato moçambicano de futebol (Moçambola), ao vencer hoje no terreno do Ferroviário de Nampula 2-1, somando por vitórias os três jogos já disputados.

Além de vencer outra das formações só com vitórias nas duas primeiras jornadas, a equipa treinada pelo português Hélder Duarte beneficou ainda dos empates da União Desportiva do Songo (2-2), na sexta-feira, no terreno do Costa do Sol, e hoje do Desportivo da Nacala (1-1) no campo do Ferroviário de Lichinga.



Ao fim de três jornadas, o campeão em título, Ferroviário da Beira, que esta época é liderado pelo luso-moçambicano Daúto Faquirá, continua sem vencer, somando o segundo empate consecutivo, esta tarde, na receção (2-2) à AD Vilankulo.



A terceira ronda do Moçambola só fica concluída na segunda-feira, com a receção do Brera Tchumene FC ao Textáfrica, duas equipas que ascederam esta época ao principal escalão.