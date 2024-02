Bolonha vence Verona e sobe provisoriamente a quarto na Liga italiana

Frente ao 18.º e antepenúltimo da classificação, a formação de Bolonha já vencia ao intervalo por 1-0, mercê do golo de Giovanni Fabbian, aos 27 minutos, tendo o suíço Remo Freuler, aos 63, apontado o golo da tranquilidade.



Com este triunfo, o Bolonha isolou-se provisoriamente no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, com 48 pontos, menos quatro do que o AC Milan, terceiro, e mais três do que a Atalanta, adversária do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa e que conta menos dois jogos do que os 'rossoblù'.



A Liga italiana é liderada de forma destacada pelo Inter Milão, com 63 pontos, contando mais nove pontos e menos um jogo disputado do que a Juventus, segunda classificada.